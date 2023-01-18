В Якутске начнут строить новую школу в 203 микрорайоне

Фото: Евгений Григорьев

Власти Якутска запланировали строительство новой школы в 203 микрорайоне. Об этом сообщил мэр Евгений Григорьев на встрече с жителями – по его словам, в микрорайоне остался всего один доступный для застройки участок. Причем земля изначально предназначалась под торговую застройку, но владелец участка согласился поменять ее назначение под соцобъект.

«Объект будет обязательно выкуплен и там будет исключительно школа. Администрация города берет на себя все обязательства, что в 2023 году начнется ее строительство. По планам оно продлится года полтора, потому что объект будет довольно большой», – заявил Григорьев.

Отметим, что сейчас в микрорайоне имеются две школы. Обе переполнены: в одной из них, «Айыы Кыһата», по словам директора, обучается 1564 ученика, хотя учреждение рассчитано только на 550 мест.

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