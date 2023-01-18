В Якутии двое мужчин под видом покупателей украли бивни мамонта

Фото: МВД Медиа

В Якутии двое мужчин совершили кражу бивней мамонта. Они принадлежали якутянину, который имел лицензию на пользование недрами: владелец хотел продать бивни, но после того, как он разместил объявление, товар был украден.

Житель Якутска опубликовал лот по цене в 120 тысяч рублей, и вскоре на него откликнулись потенциальные покупатели. Мужчины приехали в гаражный кооператив, осмотрели бивни и, пообещав подумать, покинули бокс.

Той же ночью злоумышленники вернулись к гаражному боксу, прицепили трос автомобиля к навесному замку и сломали его. Мужчины сложили бивни в мешки, вывезли и позже продали за 39 тысяч рублей.

Владелец бивней вскоре хватился пропажи и обратился в полицию. Правоохранители задержали двоих подозреваемых – 20-летних парней. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде.

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