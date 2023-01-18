В Якутии оказали более 3,5 тысяч мер поддержки детям участников СВО

Фото: оперштаб Якутии

Власти Якутии отчитались о мерах поддержки, которые оказали семьям мобилизованных. Напомним, что им был положен ряд льгот, а детям, к примеру – путевки в оздоровительные лагеря. Министр образования Ирина Любимова сообщила, что дети получили более 3,5 тысяч мер поддержки.

«989 обучающихся 5-11 классов получают бесплатное питание в школах в период военной службы по мобилизации родителя или законного представителя. 1153 ребёнка получили бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря», – сообщила министр.

По словам Любимовой, в числе санаториев – «Сосновый бор» в Якутске и «Сир уустара» села Кемпендяй. Также больше тысячи детей освободили от платы за детсады.

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