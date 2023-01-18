В Якутии будут судить убийцу, который пытался скрыться от правосудия в тундре

Фото: СК Якутии

В Якутии направили в суд дело местного жителя, который обвиняется в убийстве приятеля. В октябре 28-летний житель села Батагай распивал спиртное в компании друзей, и с одним из собутыльников у него возник конфликт. Руками и подручными предметами вроде ножки от стола он забил оппонента до смерти – тот скончался от черепно-мозговой травмы.

После этого мужчина с остальными приятелями выехал в соседнее село, где им на хвост села полиция. Мужчины пытались спрятаться в тундре, но были задержаны.

Следователи восстановили полную картину произошедшего и собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину в умышленном причинении тяжких телесных, которые повлекли гибель его приятеля. В ближайшее время якутянин предстанет перед судом.

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