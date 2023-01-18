В Якутии начали подготовку к серьезному паводку

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии уже начали подготовку к весеннему паводку. По расчетам специалистов, в этом году ожидается более широкая потенциальная зона затопления, поэтому готовиться к расчистке льда и взрывным работам начали заранее.

«По предварительной оценке гидромета, на реках республики возможно образование сильных заторов. На 70 затороопасных участках будут работать взрывники и авиация. Летные тренировки будут организованы уже в марте-апреле», – заявили в правительстве региона.

Отметим, что Якутия уже получила из федерального бюджета 44 миллиона рублей на борьбу с паводками, в частности, на ослабление прочности льда на реках. Это на 8 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

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