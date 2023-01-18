В Якутске водитель из-за тумана сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске водитель сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу. ЧП произошло около 5 часов вечера на перекрестке улиц Автострада 50 лет Октября и Дзержинского. В этот момент женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Со слов водителя, он не заметил пешехода из-за густого тумана – силуэт человека он разглядел только с полутора метров. Затормозить автомобилист не успел, но, к счастью, обошлось без серьезной трагедии – 37-летнюю женщину доставили в больницу с ушибом крестца. Ей назначили амбулаторное лечение.

В полиции уточнили, что 35-летний водитель имеет длительный стаж вождения, и в момент аварии был трезв. Впрочем, ответить перед законом ему, скорее всего, все же придется – сейчас проводится административное расследование.

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