Прогноз погоды в Якутске на Крещение, 19 января

Фото: KP.RU
Днем 19 января на Крещение в Якутске ожидается до минус 44 градусов, сообщает Якутское УГМС.
«Ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -50-52°, днем -44-46°», — говорится в прогнозе.
Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 48 градусов, штиль.
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