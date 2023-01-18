Прогноз погоды в Якутске на Крещение, 19 января

Фото: KP.RU

Днем 19 января на Крещение в Якутске ожидается до минус 44 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -50-52°, днем -44-46°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 48 градусов, штиль.

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