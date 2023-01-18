19 января в Якутии прогнозируют до минус 62 градусов

Фото: KP.RU

Якутское УГМС предупреждает об опасном явлении погоды в ближайшие дни, сообщается на официальном сайте учреждения.

19 января в Горном, Намском, Хангаласском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Усть-Майском, Алданском, Олекминском, Ленском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском районах прогнозируется сильный мороз -52-57°, в низинах до -62°.

В городе Якутске 19-22 января ожидается аномально холодная погода с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

В прошлое воскресенье, 15 января, на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе была зафиксирована температура воздуха в минус 62 градуса.

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