В Якутии открывается центр мозга и нейротехнологий

Фото: РБ№1 — НЦМ

В Республиканской больнице №1 — Национальном центре медицины им. М.Е. Николаева открывается Центр мозга и нейротехнологий. Об этом сообщил генеральный директор РБ № 1 — НЦМ Станислав Жирков, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В новом центре планируется проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области биомедицины, цереброваскулярной патологии и инсульта, разрабатывать и внедрять самые современные методы лечения.

Работа медиков будет проводиться в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами страны и мира. Первым партнером Центра стал Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства — головное учреждение в системе оказания медицинской помощи при сосудистой патологии мозга и инсульте в России.

Самым частым заболеванием, связанным с состоянием сосудов мозга, является инсульт. За последние 30 лет количество инсультов в мире увеличилось на 70%, смертность от инсульта выросла на 43%, почти половина постинсультных больных становятся инвалидами. В Якутии ежегодно заболевают около 2,5 тысяч человек.

Еще одна растущая группа заболеваний, связанных с работой мозга, это болезнь Альцгеймера и другие деменции, болезнь Паркинсона, эпилепсия, нейродегенеративные заболевания.

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