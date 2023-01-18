В Якутии на ледовой переправе Хатассы — Павловск грузоподъемность увеличили до 40 тонн

Фото: Минтранс Якутии

На участке 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы ледового автозимника через реку Лену увеличена грузоподъемность до 40 тонн, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Такое решение было принято в результате обследования зимника.

Таким образом, с 18 января здесь разрешено движение транспорта с общим весом до 40 тонн.

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