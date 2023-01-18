Новый рыбоводный завод планируют построить в Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Новый рыбоводный завод планируют ввести в городе Томмот Алданского района к 2024 году, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Там будут разводить и выращивать мальков осетра, хариуса, ленка, тайменя для дальнейшего выпуска в среду естественного обитания.

Определен земельный участок, где будет построен рыбоводный завод. Проект реализуется компанией «Железные дороги Якутии» при поддержке правительства республики. Компания на собственные средства выполняет комплекс проектно-изыскательских работ и разрабатывает проектную документацию. По предварительным данным, это будет 4-этажное здание с современным оборудованием.

Отмечается, что проектная мощность Томмотского рыбоводного завода составит 2,1 млн штук молоди сибирского осетра навеской, по 0,3 млн штук — тайменя, ленка и хариуса.

В планах также строительство Якутского осетрового рыбоводного завода в среднем течении реки Лена, в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Производственная мощность объекта составит 4 миллионов штук молоди ценных промысловых видов рыб.

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