В Якутии спасли пассажиров заглохшего на морозе такси

Фото: yakutia-daily.ru

В 5:20 утра 18 января на республиканской автомобильной дороге «Умнас» у Покровска заглох двигатель у микроавтобуса марки Toyota Hiace с 8 пассажирами, сообщает пресс-служба администрации города.

Такси направлялось из Нерюнгринского района в Якутск. В срочном порядке к нему выехали два автомобиля администрации. При прибытии на место пассажиров усадили в автомобиль «УАЗ» и взяли на буксир Toyota Hiace.

Администрация Покровска просит население воздержаться от дальних поездок, в связи с экстремально низкими температурами наружного воздуха, а водителям иметь в автомобиле все необходимые средства и вещи при экстренных ситуациях (буксировочный трос, инструменты, аварийные знаки, теплые вещи, аптечку и т.д.).

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