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НовостиОбщество18 января 2023 2:25

Более 1,8 миллионов рублей потеряли нерюнгринцы после звонков лжесотрудников банка

Ксения ГАБЫШЕВА
Более 1,8 миллионов рублей потеряли нерюнгринцы после звонков лжесотрудников банка

Более 1,8 миллионов рублей потеряли нерюнгринцы после звонков лжесотрудников банка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два жителя Нерюнгринского района попались на уловки мошенников и потеряли крупные денежные суммы, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

26-летнему автослесарю позвонили с номера +7-900-387-23-96, некто представился сотрудником полиции из Москвы. Он рассказал, что ведется уголовное расследование дело из-за попытки некой женщины оформить на его имя кредит. Незнакомец попросил никому не говорить об этом разговоре, потому что сотрудники банка заодно с мошенниками. После этого с ним связалась якобы работница Центробанка, настоявшая на том, что нужно лично оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы «перебить» заявку, которую подала мошенница. Молодой человек выполнил все действия, взял кредит и перевёл на счета аферистов 1 577 000 рублей.

На уловки мошенников попалась также 56-летняя нерюнгринка. Ей позвонила якобы работница банка и сообщила, что с её карты был осуществлён перевод денежных средств гражданину Кононову из Воронежа. Затем лжеменеджер службы безопасности Центрального банка убедил ее «обезопаситься» и перевести деньги на «запасную» ячейку. Пенсионерка ответила, что на её счету нет денег, ей ответили, что у неё в личном кабинете имеется одобренный кредит, который необходимо оформить и перевести на продиктованный счёт. Женщина долго не поддавалась на уговоры, однако в итоге выполнила все указания афериста и перевела оформленные в кредит 290 тысяч рублей на счёт мошенников.

Полиция напоминает, ни сотрудники правоохранительных структур, ни банков не сообщают по телефону о мошеннических действиях с вашими счетами. Такую информацию сообщают сами аферисты.

– В данной ситуации прервите разговор и сами перезвоните в банк, чтобы убедиться, что с вашими счетами всё в порядке. Никогда не оформляйте кредиты по указанию незнакомых лиц, которые вы не планировали, запомните, что выплачивать кредит придётся вам самим, т.к. оформляете вы его собственноручно, – сообщает отдел МВД по Нерюнгринскому району.

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