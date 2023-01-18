Более 1,8 миллионов рублей потеряли нерюнгринцы после звонков лжесотрудников банка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два жителя Нерюнгринского района попались на уловки мошенников и потеряли крупные денежные суммы, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

26-летнему автослесарю позвонили с номера +7-900-387-23-96, некто представился сотрудником полиции из Москвы. Он рассказал, что ведется уголовное расследование дело из-за попытки некой женщины оформить на его имя кредит. Незнакомец попросил никому не говорить об этом разговоре, потому что сотрудники банка заодно с мошенниками. После этого с ним связалась якобы работница Центробанка, настоявшая на том, что нужно лично оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы «перебить» заявку, которую подала мошенница. Молодой человек выполнил все действия, взял кредит и перевёл на счета аферистов 1 577 000 рублей.

На уловки мошенников попалась также 56-летняя нерюнгринка. Ей позвонила якобы работница банка и сообщила, что с её карты был осуществлён перевод денежных средств гражданину Кононову из Воронежа. Затем лжеменеджер службы безопасности Центрального банка убедил ее «обезопаситься» и перевести деньги на «запасную» ячейку. Пенсионерка ответила, что на её счету нет денег, ей ответили, что у неё в личном кабинете имеется одобренный кредит, который необходимо оформить и перевести на продиктованный счёт. Женщина долго не поддавалась на уговоры, однако в итоге выполнила все указания афериста и перевела оформленные в кредит 290 тысяч рублей на счёт мошенников.

Полиция напоминает, ни сотрудники правоохранительных структур, ни банков не сообщают по телефону о мошеннических действиях с вашими счетами. Такую информацию сообщают сами аферисты.

– В данной ситуации прервите разговор и сами перезвоните в банк, чтобы убедиться, что с вашими счетами всё в порядке. Никогда не оформляйте кредиты по указанию незнакомых лиц, которые вы не планировали, запомните, что выплачивать кредит придётся вам самим, т.к. оформляете вы его собственноручно, – сообщает отдел МВД по Нерюнгринскому району.

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