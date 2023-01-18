В Нижнем Бестяхе Якутии произошло замыкание на ЛЭП

Фото: скриншот видео

Ночью 18 января произошло замыкание на ЛЭП в поселке Нижний Бестях. Видео инцидента рассылается по соцсетям.

Как объяснили в пресс-службе Центральных электрических сетей, произошло технологическое нарушение на линии на ВЛ-35 кВ Л-33, питающейся с подстанции «Нижний Бестях».

В результате обрыва провода возникло замыкание на землю. Специалисты Майинского РЭС произвели оперативные переключения и запитали потребителей по резервной схеме. В данное время ограничений по электроснабжению нет.

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