В Якутске сотрудник алкокомпании украл у работодателя полмиллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель Якутска обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного ему, в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина работал торговым представителем в организации, осуществляющей реализацию алкогольной продукции. И в период с октября 2021 года по март 2022 года систематически похищал денежные средства, поступавшие от контрагентов в качестве платы за поставленный им товар.

Сумма причиненного им алкокомпании ущерба составила около 500 тысяч рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Материалы направлены в суд.

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