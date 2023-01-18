В Якутске таксист без прав возил пассажиров

Фото: кадр из фильма «Такси»

В Якутске водитель такси без прав, возивший пассажиров, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее мужчину суд лишил прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тем не менее он продолжил заниматься частным извозом в городе.

Таксиста без прав поймали и завели на него уголовное дело по ст. 264.3 УК РФ. Отмечается, что это новая статья и в Якутске подобное дело было расследовано впервые. Она предусматривает за управление автомобилем водителем, который ранее был лишен права управления и после этого еще дважды был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем, наказание в виде лишения свободы до двух лет и лишения водительских прав до трех лет.

Уголовное дело направлено в суд.

О нетрезвых водителях просят сообщать по номеру: 47-35-69. Возможно, ваша бдительность спасет чью-то жизнь.

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