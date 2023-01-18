Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» выходит в российский прокат

Фото: кадр из фильма

В российский прокат выходит якутский фильм «Не хороните меня без Ивана», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Лента взята в конкурс сразу двух международных кинофестивалей. Фильм - победитель фестиваля авторского кино «Зимний» выходит в российский прокат 26 января.

Также фильм режиссера Любови Борисовой был отмечен дипломом жюри «За полеты во сне и наяву» на VI Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» (Чукотка, 2022) и специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» (международный кинофестиваль «Евразия», Казахстан).

Предполагалось, что мировая премьера картины состоится в Канаде на одном из крупнейших международных кинофестивалей — Toronto International Film Festival. Но в связи с текущей политической ситуацией показ отменили.

«Однако, зритель, в том числе и международный, сможет увидеть якутскую киноленту. В ближайший месяц „Не хороните меня без Ивана“ не только выйдет в общероссийский прокат, но и будет показан на кинофестивалях в Иране и Индии», — говорится в сообщении.

Лента отобрана для конкурсного показа на Fajr International Film Festival в Иране. Кроме того, якутская картина включена в конкурсную программу фестиваля стран ШОС, который в этом году впервые пройдет в Мумбаи.

Картина основана на реальных событиях, происходивших в 1910 году в Якутии. Лента рассказывает историю якута Степана Бересекова, который периодически впадает в летаргический сон, и русского, сына священника и художника Ивана Попова, единственного, кто может отличить состояние Степана от настоящей смерти. Когда Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

«Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным. Главной темой фильма звучит философия красоты окружающего нас мира. Ведь в природе всё гармонично, а значит, красиво. В этом секрет счастья якутского народа», — отметила режиссер картины Любовь Борисова.

Фильм снят Государственной национальной кинокомпанией «Сахафильм» и московской киностудией ООО «Студия Автор» при поддержке Министерства культуры России и Минкультуры и духовного развития Якутии.

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