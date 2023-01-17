Мэр Якутска пообещал избавить центр города от алкоточек

Фото: мэрия Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев отчитался перед населением Тулагино-Кильдямского наслега. Он сообщил, что в округе продолжается планомерная работа по антиалкогольной политике – в частности, власти изменили метод расчета расстояния от алкогольных ларьков до социальных объектов, и теперь центр города для них будет, фактически, закрыт.

«Мы ушли от пешеходного расчета, и теперь расстояния смотрим по прямой, исходя из кратчайшего пути до социальных объектов. В итоге что нам это дало? Весь центр города перекрыли социальными объектами, где можно было бы разместить новые магазины или общепит. Те, кто еще работают, новые лицензии получить уже не смогут», – заявил Григорьев.

По словам мэра, власти также предложили внести изменения в республиканский закон, чтобы разобраться с «лже-кафе» – заведениями, которые по сути представляют собой простые алкогольные магазины, но юридически считаются заведениями общепита, чтобы торговать выпивкой круглосуточно. Чиновники хотят увеличить требуемую площадь помещения, которое хочет иметь статус кафе, до 75 «квадратов». По словам Григорьева, это позволит сразу же закрыть в Якутске порядка 60 «разливаек».

«Мы надеемся, что в феврале изменения будут приняты - в 2022 году изменения были приняты в первом чтении», – добавил мэр.

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