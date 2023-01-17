В Якутии в среду ударят морозы до минус 58 градусов

Фото: мэрия Якутска

В Якутии завтра, 18 января, ожидается дальнейшее похолодание. В нескольких районах республики ударят морозы до -58 градусов. В самом Якутске температура ночью опустится до -50 и ниже.

Сильные морозы по прогнозам синоптиков ожидаются в Горном, Намском, Хангаласском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Алданском районах. При этом погода по большей части будет без осадков и практически безветренной.

Отметим, что в среду в Якутии также начнутся Крещенские купания. Купели подготовили в нескольких районах, а также в Якутске. В этом году из-за аномальных морозов экстренные службы будут работать в усиленном режиме, а жителей просят соблюдать меры безопасности.

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