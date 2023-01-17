В службе 122 рассказали о самых частых вопросах жителей Якутии об СВО

Фото: правительство Якутии

В службе горячей линии 122 по вопросам СВО рассказали о самых частых вопросах, которые поступают им от жителей Якутии. Например, многие жалуются, что не имеют стабильной телефонной связи с военнослужащими. Также участились жалобы на мошенников, которые пользуются темой спецоперации для обмана родственников военных.

«Не стоит сразу верить сообщениям о гибели, пропаже или плене военнослужащих, возможно это мошенники либо дезинформаторы, которые вынуждают родных беспокоиться и звонить военнослужащим для выявления позиций наших бойцов», – пояснили в 122.

На горячей линии попросили, в случае поступления таких звонков, звонить на линию Минобороны через 122 кнопка 1. Также рекомендуется направить письменное обращение в военкомат, откуда призвали военнослужащего.

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