Глава Якутии отметил четырех лучших чиновников по итогам года

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев подвел итоги 2022 года, и, в частности, отметил лучших чиновников-руководителей госведомств. Всего он назвал четырех человек – Николаев сообщил, что администрация главы и правительства провела «серьезную работу по комплексной оценке» руководителей.

Глава Якутии отметил, что лучшие результаты среди министром показала глава Минтруда Елена Волкова. Также он отметил председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Дмитрия Лепчикова, председателя госкомитета по занятости населения Елену Калашникову и постпреда Якутии при Президенте РФ Андрея Федотова.

«Итоги показали, что есть много вопросов, над которыми надо работать. В особенности это касается работы с населением, в скорости реагирования на запросы и просьбы людей. Необходимо понимать, что каждый руководитель, в первую очередь, работает для народа. И качество этой работы нужно улучшать», – добавил Николаев.

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