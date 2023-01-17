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НовостиОбщество17 января 2023 7:39

Прогноз погоды в Якутске на среду, 18 января

50-градусные морозы ожидаются 18 января в окрестностях Якутска
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Ночью в окрестностях Якутска ожидается 50 градусов мороза

– Преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 м/с. Ночью -48-50°, в окрестностях -50-52°, днем -46-48°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 17 января в столице Якутии температура воздуха опустилась до минус 47 градусов.

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