В Якутске маршрутному автобусу №35 поменяли схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске изменены схемы движения городского общественного транспорта №35, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 17 января маршрут № 35 будет следовать по маршруту: с конечной остановки «Рихарда Зорге» по улицам 50 лет Советской Армии — Богдана Чижика — Хабарова — Чернышевского — Кулаковского — Дежнева — Гимеин — Лермонтова — Стадухина — Петра Алексеева — Семена Данилова — Строителей — Дзержинского — Труда (Новообъездное шоссе) — Очиченко — до конечной остановки «Колония №1».

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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