В Якутске водитель сбил девушку на пешеходном переходе

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В понедельник, 16 января, жительница Якутска переходила дорогу в центре города, сообщает группа пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».

ДТП произошло днем на пешеходном переходе по улице Лермонтова. Горожанка шла на разрешающий сигнал светофора для пешеходов. В результате наезда она получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

За рулем автомобиля был 49-летний мужчина с 22-летним стажем вождения. В момент аварии был трезв, за текущий год правил дорожного движения не нарушал.

По факту ДТП проводится административное расследование.

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