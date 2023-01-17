В 2023 году в Якутии построят 21 школу

Фото: Управление образования Якутска

До конца этого года в Якутии введут сразу 21 школу, рассказал в эфире передачи «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.

– На этот год у нас крайне амбициозные цели. До конца года мы должны сдать 21 школу. Это будет рекорд всех времен в республике. Я настраиваю правительство республики работать по этим направлениям на все сто процентов, чтобы не было никаких задержек, — отметил он.

Всего за 5 последних лет в регионе построено 36 школ и 66 детских садов.

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