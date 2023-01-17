В Якутии лучшим труженикам 1 мая вручат награды по 300 тысяч рублей

Фото: передача «Прямой разговор»

В 2023 году — Году труда в Якутии будут учреждены специальные гранты и награда в 300 тысяч рублей для лучших представителей трудовых профессий, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе эфира программы «Прямой разговор».

Награждение состоится 1 мая, будут отобраны 50 лучших представителей профессий.

«Я предложил, чтобы 50 лучших представителей профессий были определены уже к 1 мая. В канун праздника труда мы вручим им награды по 300 тысяч рублей. Уверен, что на уровне муниципалитетов, отраслевых министерств, предприятий, общественности все будет четко отработано», — отметил Айсен Николаев.

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