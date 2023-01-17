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НовостиОбщество17 января 2023 5:26

Отключения света в Якутске на 17 января

График работы энергетиков в Якутске
Ксения ГАБЫШЕВА
Отключения света в Якутске на 17 января

Отключения света в Якутске на 17 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 17 января, временно прервется подача электричества по ряду адресов в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Якутска

Ориентировочно с 14:00 до 15:30 временно будет приостановлено электроснабжение по адресам: ул. Можайского 40-60 с др., Автострада 50 лет Октября, Заимка.

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