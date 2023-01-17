В Нерюнгринском районе Якутии при пожаре погибли 60 кур

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 17 января в 02:25 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в надворной постройке в поселке Чульман Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Пожарные прибыли на место через пять минут. К тому моменту постройка горела открытым огнем.

В результате пожара погибли 60 кур. Курятник поврежден на площади 30 кв.м. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

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