Глава Якутии Айсен Николаев ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

Фото: ЯСИА

Во вторник, 17 января, в 13:00 глава Якутии Айсен Николаев выйдет в прямой эфир передачи «Прямой разговор» на канале «Россия 24» и ответит на вопросы жителей республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Якутяне смогут задать свой вопрос главе в прямом эфире по телефону студии: 8 (4112) 32-02-02.

На все поступившие во время эфира вопросы будут даны ответы.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

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