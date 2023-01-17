В детской поликлинике Нерюнгри пройдет новый этап реконструкции

Фото: Нерюнгринская ЦРБ

Впервые капремонт в здании детской поликлиники города Нерюнгри прошел два года назад. В 2023 году ожидается новый этап реконструкции, сообщает пресс-служба Нерюнгринской центральной районной больницы.

Нерюнгринская ЦРБ получила целевую субсидию Минздрава Якутии в размере 42 миллионов рублей на окончание всех работ по реконструкции детской поликлиники.

– На данном этапе будет осуществлен капитальный ремонт подвала. Там будут расположены хозяйственные и складские помещения, бытовые комнаты для медицинского персонала, туалеты, кабинеты заведующих хозяйств. Также произойдет капитальный ремонт кровли. Будут реализованы другие проектные решения – по блоку детской стоматологии, кабинету аллерголога-иммунолога. ФГДС, кабинета лечебной физкультуры, – рассказал главный врач Алексей Яворский.

Кроме того, планируется продолжить благоустройство большой территории вокруг детской поликлиники. Большой объем затрат в этом направлении взял на себя социальный партнер больницы ООО «Сахаресурс». Компания проведет асфальтирование, обустроит тротуарные дорожки, заменит канализационные люки и стоки, установит детскую площадку, мусорные контейнеры, освещение и многое другое. Эти работы должны быть завершены к 1 июня, ко Дню зашиты детей.

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