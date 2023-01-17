Мошенники украли у 80-летней пенсионерки из Якутска 2,1 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Якутска обратилась 80-летняя старушка, мошенники обманули ее и украли все ее личные сбережения — 2,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Бабушка рассказала, что вечером ей позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и сказал, что неизвестные лица пытаются списать деньги с ее счета. Мужчина был очень убедителен и финансово подкован при разговоре. И старушка ему поверила — назвала свои банковские данные, а также трехзначный код с оборота карты.

Также по его инструкции она скачала приложение AweSun, с помощью которого мошенники получили удаленный доступ к ее телефону и похитили со счета пенсионерки все личные сбережения — 2 177 000 рублей.

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