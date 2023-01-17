По итогам 2022 года в Якутии снизилось число особо тяжких преступлений

Состояние преступности на территории Республики Саха (Якутия) за 2022 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год на территории Якутии зарегистрировано 13 тысяч преступлений. Снижение уровня криминала наблюдается в 26 районах республики, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Половина всех преступлений в Якутии совершается в городе Якутске – 6612 или 50,9 % от общего числа.

Фото: прокуратура Якутии

Количество особо тяжких преступлений составило 584, что на 11,4 % меньше по сравнению с 2021 годом. Всего в 2022 году произошло 92 убийства, а также 60 преступлений по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В Якутии было зафиксировано 6582 правонарушения против чужой собственности, в том числе 3357 краж, 2270 случаев мошенничества, 27 разбоев, 256 грабежей, 192 угона, 152 факта растраты и присвоений.

2845 раз мошенники совершали свои злодеяния, применив информационно-телекоммуникационные технологии.

Правоохранительные органы выявили 699 преступлений экономической и 210 коррупционной направленности.

На 7 % (со 129 до 138) выросло число правонарушений в области экологии, из них 67 связаны с незаконной рубкой леса и 30 с пренебрежением правилами охоты.

В сфере незаконного оборота наркотиков было совершено 495 преступлений.

Число нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть одного из участников ДТП, составило 51. 818 раз инспекторы ГИБДД ловили любителей повторно садиться за руль в состоянии опьянения.

Несовершеннолетними, или при их соучастии, совершено 254 преступления. На 18,8 % отмечено снижение преступности в отношении детей.

Женщинами совершено 1215 преступлений, что на 15% меньше показателей 2021 года (1431).

Из общего числа расследованных преступлений 3541 совершено в состоянии алкогольного опьянения, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 10,1 % (3938).

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