В Якутии арестовали мужчину, который пьяным подрался с полицейскими

Фото: СК Якутии

В Якутии посадили под арест мужчину, который подрался с полицией. Инцидент произошел в Алдане: 36-летний мужчина ломился в квартиру к своей бывшей жене, и сотрудники приехали на вызов, чтобы утихомирить буйного якутянина. Однако тот не успокоился и полез в драку с полицейскими.

На такой поступок мужчину толкнул алкоголь – он напился и явился под двери своей бывшей супруги около 11 вечера. Дверь ему никто не открыл, поэтому мужчина начал громко дебоширить.

Когда приехали сотрудники, мужчина ударил одного из полицейских, нанеся ему вред средней тяжести. После этого дебошир был задержан и арестован – теперь, вместо административного штрафа за дебош ему грозит серьезный срок (до 5 лет) по уголовному делу о нападении на полицейского при исполнении.

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