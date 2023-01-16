К концу недели в Якутии ожидают спад аномальных морозов

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии ожидается спад аномальных морозов к концу этой недели. Ранее в якутском УГМС спрогнозировали понижение температуры вплоть до 18 января. Синоптики полагают, что к выходным температура начнет повышаться.

«Сегодня с выходом облачности с Охотского моря мороз ослабел в Оймяконском, Томпонском, заречных [районах], местами - в центральных районах на 5-10 градусов. В конце недели морозы пойдут на спад. На большей части Якутии ожидается некомфортная, ветреная погода с небольшим снегом с температурой, близкой к норме», – добавили в УГМС.

Синоптики также отметили, что в выходные дни в большей части Якутии температура понизилась до минус 52-61 градуса. Самые низкие температуры были отмечены на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе Якутии - минус 62 градуса.

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