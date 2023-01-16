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НовостиОбщество16 января 2023 11:18

В Якутии начался переход на электронные квитанции за газ

Для подачи заявления жителям необходимо заполнить анкету
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: «Сахатранснефтегаз»

Фото: «Сахатранснефтегаз»

В Якутии начался перевод клиентов «Сахатранснефтегаз» на электронные квитанции об оплате. Компания начала сбор анкет от жителей, которые хотят получать документ в электронном виде – он является полностью законной заменой бумажной квитанции.

В компании отмечают, что основным преимуществом такого формата является оперативность – электронный файл приходит на почту или в личный кабинет быстрее, чем бумажная квитанция попадает в ящик. Также клиенты смогут легко оплачивать чужие квитанции, например, родителей и родственников.

Анкеты на переход на электронную форму принимают в Службе единого окна на Петра Алексеева, 64. Подать заявку можно с 8:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.