В Якутии начался переход на электронные квитанции за газ

Фото: «Сахатранснефтегаз»

В Якутии начался перевод клиентов «Сахатранснефтегаз» на электронные квитанции об оплате. Компания начала сбор анкет от жителей, которые хотят получать документ в электронном виде – он является полностью законной заменой бумажной квитанции.

В компании отмечают, что основным преимуществом такого формата является оперативность – электронный файл приходит на почту или в личный кабинет быстрее, чем бумажная квитанция попадает в ящик. Также клиенты смогут легко оплачивать чужие квитанции, например, родителей и родственников.

Анкеты на переход на электронную форму принимают в Службе единого окна на Петра Алексеева, 64. Подать заявку можно с 8:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

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