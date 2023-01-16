Сотрудница якутского банка тайком оформила на клиента заем и кредитную карту

Фото: МВД Якутии

В Якутии сотрудница банка тайно оформила на одного из клиентов займ и кредитную карту. В полиции не назвали банк, но уточнили, что преступление было совершено в Нерюнгри. Главной подозреваемой стала 27-летняя сотрудница, работающая специалистом отдела.

Следователи установили, что служащая привязала свой номер телефона к мобильному банку клиента, и получила доступ к его счету. От имени клиента сотрудница подала заявку на займ в 300 тысяч рублей и оформление кредитной карты. С кредитки она украла еще 120 тысяч, и перевела все деньги на счет в другом банке. На украденную сумму она купила пару дорогих смартфонов и прочие мелочи.

Позже сотрудница попыталась провернуть схожую схему с еще двумя клиентами, но эти операции вовремя заблокировали ее коллеги, после чего к самой мошеннице нагрянула полиция. Она признала вину и полностью возместила ущерб, но все равно стала фигурантом расследования по сразу трем уголовным статьям. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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