Онкодиспансер в Якутии сдадут раньше срока

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии в этом году сдадут новый Якутский республиканский онкологический диспансер. Изначально планировалось, что он будет готов в декабре, но глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что подрядчик намерен сдать объект раньше срока.

«Строительная готовность объекта 81%. Планируемый срок ввода – декабрь, но строители намерены сдать объект раньше. Новый центр должен быть оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, отвечающим всем требованиям оказания качественной медицинской помощи при онкологических заболеваниях», – сообщил Николаев.

Общая площадь объекта составляет более 26 тысяч квадратных метров – это будет одна из самых крупных больниц в Якутии. Здание будет разделено на четыре блока – поликлинику, операционный блок и два стационара.

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