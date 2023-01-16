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НовостиОбщество16 января 2023 9:59

Онкодиспансер в Якутии сдадут раньше срока

Планировалось, что объект сдадут в декабре
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Айсена Николаева

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии в этом году сдадут новый Якутский республиканский онкологический диспансер. Изначально планировалось, что он будет готов в декабре, но глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что подрядчик намерен сдать объект раньше срока.

«Строительная готовность объекта 81%. Планируемый срок ввода – декабрь, но строители намерены сдать объект раньше. Новый центр должен быть оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, отвечающим всем требованиям оказания качественной медицинской помощи при онкологических заболеваниях», – сообщил Николаев.

Общая площадь объекта составляет более 26 тысяч квадратных метров – это будет одна из самых крупных больниц в Якутии. Здание будет разделено на четыре блока – поликлинику, операционный блок и два стационара.

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