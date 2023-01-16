Военные из Якутии получили адресные посылки с родины

Фото: правительство Якутии

Военные из Якутии в зоне СВО получили адресные посылки из родного региона. Помощь получили мобилизованные, находящиеся на Запорожском направлении. Им прислали продуктовые наборы, дополнительное снаряжение и письма из дома.

«Несмотря на погодные условия, густой снегопад, в течение двух дней мы совершили марши до пунктов временной дислокации подразделений, где служат наши земляки. Отметим, что мы завершаем доставку адресных отправлений, теперь этим занимаются Минобороны РФ и «Почта России», – сообщили в опорном пункте в зоне СВО.

Теперь родственники военнослужащих могут отправить посылки через отделения «Почты России». Их можно передать в ближайшее отделение почты – в качестве адресата должно быть указано «103400, город Москва-400, номер воинской части».

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