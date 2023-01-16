Уволилась скандальная замминистра образования Якутии Марьяна Маркова

Фото: Минобр Якутии

– Да, она уволилась по собственному желанию. Соответствующий указ главы республики вышел в прошлую пятницу, – сказали в пресс-службе министерства.

Напомним, что в феврале 2021 года газета «Якутск Вечерний» сообщила, что заместитель министра образования и науки Якутии Марьяна Маркова перечислила 600 тысяч рублей за должность в правительстве Москвы. Позже, как говорится в публикации, чиновница поняла, что стала жертвой мошенников.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. После этого в марте Маркова взяла больничный и только в августе вышла на работу. Чем именно болела чиновница, не сообщалось. В министерстве не комментировали столь долгое отсутствие высокопоставленного госслужащего.

В июне Маркова подала иск на газету по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации. Судья Якутского горсуда частично удовлетворил иск Марковой. Решение суда в силу не вступило. Издание обжаловало это решение, судебная тяжба между ними длится уже больше года. 23 января в Верховном суде Якутии продолжится рассмотрение дела.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.