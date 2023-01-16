В 2023 году в Якутии планируется подключить к газу 1800 домов

В Якутии планируется подключить к газу 1800 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

О планах социальной газификации рассказал генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Перед стартом кампании «Сахатранснефтегаз» провел анкетирование якутян, чьи дома могут попасть под догазификацию. В 2022 году газ был запущен в 2857 домах, в плане на 2023 год – 1800 домов.

Руководитель компании сообщил, что в 2023 году увеличился размер единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов от 100 до 150 тысяч рублей, в том числе и членов семей мобилизованных граждан.

– Также из бюджета субъекта предоставляются субсидии гражданам на возмещение части затрат, связанных с газификацией жилого дома при переходе с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление. Здесь размер субсидии также был увеличен до 150 тысяч рублей, — отметил Алексей Колодезников.

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