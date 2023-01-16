Прогноз погоды в Якутске на 17 января, во вторник

Фото: KP.RU

Во вторник в столице Якутии и в светлое, и в темное время суток будет держаться крепкий мороз.

– Небольшой снег, утром и днем туман, ветер северо-восточный 1-4 м/с, Ночью минус 48-50°, днем минус 48-50°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентр.

Днем 16 января в Якутске была зарегистрирована температура воздуха минус 45 градусов.

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