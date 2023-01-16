В Якутске торжественно открыли улицу Гавриила Ксенофонтова

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

16 января в Якутске состоялось торжественное открытие новой улицы, названной в честь исторического деятеля Якутии Гавриила Ксенофонтова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня исполнилось 135 лет со дня его рождения. Как отметил замглавы Якутска Владимир Аржаков, вклад Гавриила Ксенофотова в развитие Якутии был огромен.

«Несмотря на то, что он был репрессирован, его светлое имя было восстановлено. Следует отметить, что семья Ксенофонтовых сделала очень много для государственности нашей республики. Символично, что именно в день рождения Гавриила Ксенофонтова в городе Якутске открывается улица его имени. Надеемся, что этот район будет развиваться и процветать», — подчеркнул Аржаков.

По словам главы Хангаласского района Олега Иринеева, жители района много лет добивались, чтобы именем их знаменитого земляка была названа улица в столице республики.

«Будем дальше расширять и развивать сотрудничество с администрацией города на благо жителей Якутска и Хангаласского района», — добавил Олег Иринеев.

Отмечается, что это первая улица, названная в честь Хангаласского района. Улица Гавриила Ксенофонтова. Она расположена в Автодорожном округе, недалеко от магазина «Билмарт».

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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