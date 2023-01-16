В Якутске во дворе дома найдено тело мужчины

Фото: SakhaDay

В Якутске 16 января во дворе жилого дома по адресу Лермонтова, 45 утром было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает издание Sakhaday, причиной его смерти называют самоубийство.

«Произошло ЧП, выехала следственно-оперативная группа, собрали материал. Из-за чего жизнь сводят с концами? Не удалась жизнь, считают они», — поделился с изданием источник в МВД.

Ранее в соцсетях распространились фотографии неубранной крови около скамейки.

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