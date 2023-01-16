Жительница Якутска подозревается в краже забытого в такси смартфона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Якутска обратилась женщина и рассказала, что после поездки в такси у нее пропал телефон стоимостью 51 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, что к совершению кражи причастен один из пассажиров такси. Подозреваемой оказалась 27-летняя жительница Якутска.

Оказалось, что она обнаружила забытый в салоне такси чужой телефон и решила его оставить себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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