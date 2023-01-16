В Якутии многодетным семьям будут оказывать помощь при газификации дома без учета доходов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии адресная помощь при газификации дома многодетных будет оказываться без учета среднедушевых доходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Изменения в постановление внесены правительством региона по поручению главы Якутии Айсена Николаева.

Отмечается, что предельный размер единовременной адресной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов составляет до 150 тысяч рублей на одно домовладение.

Материальную помощь можно направить на расходы на строительство газопровода-ввода к жилому дому, вводного газопровода (по фасаду дома), внутреннего газопровода, на приобретение газового котла, газовой плиты, счетчика, радиаторов, стальных и пластиковых труб, установку и подключение оборудования, монтаж системы отопления.

Напомним, материальная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов без учета среднедушевых доходов оказывается и ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, ветеранам боевых действий, а также семьям участников специальной военной операции.

Заявление об оказании адресной материальной помощи на газификацию индивидуального жилого дома подаётся в администрацию муниципального района, городского округа по месту жительства.

В 2022 году по линии Минтруда республики помощь оказана 1206 семьям на сумму 168 миллионов 100 тысяч рублей.

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