Домашнего тирана из Якутии посадили за угрозы убийством своей сожительнице

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мегино-Кангаласского района из села Павловск угрожал убить свою девушку и за это сядет на зону, сообщает прокуратура Якутии.

Ранее судимый мужчина во время домашнего скандала сломал мебель и посуду, а потом не успокоившись в присутствии двух детей, стал угрожать своей сожительнице убийством. Подробности не сообщаются, однако, судя по всему, девушка восприняла угрозу как реальную.

Суд признал скандалиста виновным и отменив тому условное осуждение по предыдущему приговору, назначил наказание в виде 3,5 лет в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.