В мороз и туман на трассы Якутии вышли более 100 единиц спецтехники

Фото: eugene.kaspersky.ru

Более 100 единиц спецтехники вышли на трассы «Вилюй» и «Колыма» в Якутии для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта в мороз и туман, сообщает пресс-служба Упрдор «Вилюй».

Водителям напоминают адреса стоянок, площадок для отдыха и шиномонтажных.

Адреса стоянок и площадок отдыха на автодороге «Вилюй»: км 14, км 26, км 30, км 35, км 37, 60, км 70, км 79, км 90, км 94, км 119, км 135, км 137, км 147, км 168, км 252, км 289, км 338, км 544, км 609, км 656, км 702, км 752, км 769, км 788, км 956, км 1101, км 1108, км 1130, км 1165, км 1172, км 1187, км 1214, км 1241, км 1297.

Адреса СТО и шиномонтажа на автодороге «Вилюй»: км 187, км 218, км 506, км 657, км 658, км 960, км 690.

Адреса стоянок и площадок отдыха на автодороге «Колыма»: км 20, км 35, км 43, км 126, км 140, км 206, км 365, км 457, км 477, км 507, км 551, км 595, км 678, км 775, км 787, км 891, км 963, км 1024.

Адреса СТО и шиномонтажа на автодороге «Колыма»: км 77, км 178, км 197, км 255, км 406, км 407, км 407, км 970, км 971.

Внимание! При возникновении нештатной ситуации на дороге звоните по круглосуточному телефону диспетчерской службы: 8924-593-80-28.

Водителям следует учитывать погодные условия, быть предельно внимательными на дороге, выезжать в путь на подготовленном к движению в зимних условиях транспортном средстве, выбирать скоростной режим исходя из погодных условий и состояния сцепления с проезжей частью.

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