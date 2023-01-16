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НовостиПроисшествия16 января 2023 2:07

В Якутске будут судить участника ДТП, в котором погиб человек

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

32-летний житель Якутска предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сообщает прокуратура республики.

Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

В мае 2022 года обвиняемый мчался на большой скорости по одной из улиц столицы. Во время перестроения с левой полосы на правую он потерял управление и столкнулся с Hyundai Solaris. От полученных травм водитель второй машины скончался в больнице.

Против любителя быстрой езды было заведено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое вел следователь отдела МВД России по городу Якутску.

Прокурор Якутска утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Максимальное наказание по упомянутой статье – до 5 лет лишения свободы.

Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

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