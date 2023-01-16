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НовостиПроисшествия16 января 2023 1:21

За прошедшую неделю в Якутске случилось 70 автоаварий

18 человек пострадало, один водитель погиб
Ксения ГАБЫШЕВА
Скриншот видео, предоставленного Управлением Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Скриншот видео, предоставленного Управлением Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

В первую рабочую неделю в 2023 году в столице Якутии стоят сильные морозы и густой туман. В непростых погодных условиях в Якутске зарегистрировано 70 ДТП, сообщает пресс-служба мэрии.

На городской планерке 16 января отметили, что в 7 автопроисшествиях есть 18 пострадавших, 1 человек погиб.

Напомним, массовое ДТП с участием 10 машин произошло 14 января в Сатале. В тот же день на Вилюйском тракте микроавтобус с 9 пассажирами врезался в грузовик, водитель погиб.

Глава Службы эксплуатации городского хозяймтва Владимир Аммосов проинформировал, что в связи с сильным туманом и связанным с ним сложной дорожной обстановкой на 15 минут продлена работа городского освещения.

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