За прошедшую неделю в Якутске случилось 70 автоаварий

Скриншот видео, предоставленного Управлением Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

В первую рабочую неделю в 2023 году в столице Якутии стоят сильные морозы и густой туман. В непростых погодных условиях в Якутске зарегистрировано 70 ДТП, сообщает пресс-служба мэрии.

На городской планерке 16 января отметили, что в 7 автопроисшествиях есть 18 пострадавших, 1 человек погиб.

Напомним, массовое ДТП с участием 10 машин произошло 14 января в Сатале. В тот же день на Вилюйском тракте микроавтобус с 9 пассажирами врезался в грузовик, водитель погиб.

Глава Службы эксплуатации городского хозяймтва Владимир Аммосов проинформировал, что в связи с сильным туманом и связанным с ним сложной дорожной обстановкой на 15 минут продлена работа городского освещения.

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