В мэрии Якутска произошли кадровые назначения

Фото: KP.RU

Глава Якутска Евгений Григорьев на общегородской планерке 16 января объявил о новых кадровых назначениях в окружной администрации Якутска.

Руководителем Управы Центрального округа назначен Юрий Семенов. А руководителем Правового департамента назначен Анатолий Илларионов, до этого возглавлявший Управление муниципальных инспекций.

Справка КП:

Анатолий Илларионов. Фото: мэрия Якутска

Анатолий Илларионов 17 лет проработал в прокуратуре Якутии на разных должностях, начиная от помощника прокурора в Усть-Майском районе до прокурора Намского района. В 2022 году был назначен на должность начальника Управления муниципальных инспекций Окружной администрации города Якутска.

Юрий Семенов. Фото: мэрия Якутска

У Юрия Семенова общий трудовой стаж составляет более 10 лет. Он работал на разных должностях в МВД по Якутии, снабженцем СХПК «Болугур», исполнительным директором в частном бизнесе в сфере строительства.

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